Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Washington Capitals einigten sich mit Stürmer Nicklas Bäckström auf eine Vertragsverlängerung. In den kommenden fünf Jahren verdient der 32-jährige jährlich 9,2 Millionen US-Dollar. Im kommenden Sommer endet sein noch laufender Vertrag, der eine Laufzeit von zehn Jahren und einen Gesamtwert von 67 Millionen US-Dollar besitzt. Die Capitals wählten Bäckström im Draft 2006 an vierter Stelle aus. Im Jahr 2007 feierte Bäckström sein NHL-Debüt und läuft seitdem ausschließlich im Trikot für Washington auf. In der aktuellen Saison sammelte der Mittelstürmer bislang in 39 Spielen 35 Scorerpunkte (9 Tore, 26 Vorlagen). Er ist der einzige aktive NHL-Spieler, der in sechs aufeinanderfolgenden Spielzeiten jeweils mindestens 50 Vorlagen beisteuern konnte. In 934 Partien der Hauptrunde erzielte Bäckström 908 Punkte (240 Tore und 668 Vorlagen) und ist neben Teamkollege Alex Ovechkin (1.255 Punkte) der einzige Caps-Spieler, der über 900 Scorerpunkte in seiner Karriere für die Franchise sammelte. Mit 668 Vorlagen führt er sogar die ewige Bestenliste bei den Washington Capitals an. Bäckström verhandelte den neuen Vertrag ohne Unterstützung eines Spieleragenten, sondern direkt mit General Manager Brian MacLellan aus. In der Saison 2017/18 gewann der Schwede mit Washington den Stanley Cup. Die Capitals liegen in der laufenden Spielzeit mit 67 Punkten an der Spitze der Eastern Conference.