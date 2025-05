Lesedauer: ca. 1 Minute

Als der Utah Hockey Club in der vergangenen Saisonpause gegründet und in die National Hockey League aufgenommen wurde, nachdem er das Team der inaktiven Arizona Coyotes übernommen hatte, blieb keine Zeit mehr, sich in aller Ruhe um einen endgültigen Namen samt Logo zu kümmern. Nun steht die Entscheidung fest: Der NHL-Club aus Salt Lake City heißt fortan: Utah Mammoth.

Rund 850.000 Stimmen wurden bei insgesamt vier Fanumfragen abgegeben. Der eigentliche Fanfavorit, der Name Utah Yeti, musste aus markenrechtlichen Gründen im Verlauf der Umfragen aus dem Rennen genommen werden. Nun aber steht fest, dass sich der bisherige Utah Hockey Club nach den Mammuts benennt, die während der Eiszeit vor rund 10.000 Jahren auch im heutigen Utah gelebt haben.

Das Logo ist eine Kombination aus den Wasatch Mountains und einem Mammut-Kopf. Der Stoßzahn ist wie ein „U“ geformt und soll naheliegenderweise an den Staatsnamen erinnern.

Die bisherigen Teamfarben, hellblau, weiß und schwarz, bleiben erhalten. In der Saison 2025/26 wird das neue Logo auf der Brust des Heimtrikots zu sehen sein, während das Auswärtstrikot weiterhin den diagonal verlaufenden Schriftzug Utah zeigen wird.

Der Utah Hockey Club wurde am 18. April 2024 gegründet und übernahm alle Eishockey-Geschäfte und Verträge der Arizona Coyotes, die als NHL-Franchise inaktiv gestellt worden waren.



