Lesedauer: ca. 1 Minute

Matthew Tkachuk glänzt mit sieben Scorerpunkten an der Seite seines Bruders Brady für die Atlantic Division und wird zum MVP gekürt.

Am gestrigen Samstag fand das All-Star-Game der NHL im sonnigen Florida statt. Besonderheit bei dem Event ist, dass pro Team nur jeweils drei Feldspieler auf dem Eis stehen, damit mehr Tore fallen. In der FLA Live Arena, ansonsten Spielstätte der Florida Panthers, siegte die Atlantic Division vor 19.250 Zuschauern im Finale mit 7:5 gegen die Central Division. Im Halbfinale besiegte die Atlantic Division in einer spektakulären Partie mit mehreren Führungswechseln die Metropolitan Division mit 10:6. Im zweiten Halbfinale behielt die Central Division mit 6:4 die Oberhand gegen die Pacific Division um den deutschen Superstar Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), der eine Vorlage zum zwischenzeitlichen 4:5 beisteuerte.

Matthew Tkachuk von den Florida Panthers, harmonierte in einer Sturmreihe mit seinem Bruder Brady (Ottawa Senators) und Aleksander Barkov (ebenfalls Florida) und hatte somit gehörigen Anteil am Sieg der Atlantic Division. Der 25-jährige US-Amerikaner wurde nach einer starken Vorstellung mit sieben Scorerpunkten (drei Tore, vier Vorlagen) in zwei Spielen zum MVP ausgezeichnet. Bester Torschütze im Finale war Dylan Larkin (Detroit Red Wings), der einen Hattrick zum Gewinn des Turniers, bei dem der Spaß im Vordergrund steht, für die Atlantic Division markierte.

Bereits am Freitag fand die Skills Competition statt, bei der die Stars in verschiedenen Wettbewerben gegeneinander antreten. Andrei Svechnikov (Carolina Hurricanes) siegte als schnellster Skater, Elias Pettersson (Vancouver Canucks) hatte den härtesten Schuss und Brock Nelson (New York Islanders) setzte sich mit der besten Schusspräzision durch.

Im Rahmen des All-Star Wochenendes wurde verkündet, dass Toronto im Jahre 2024 Austragungsort für das Spektakel sein soll.

Die NHL nimmt bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag (MEZ) mit sechs Partien wieder den Ligabetrieb auf.