Legende der Los Angeles Kings hört nach 20 Jahren auf

Anze Kopitar verkündet Karriereende nach der Saison

20.09.2025, 08:24 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Damit endet für den Kapitän der Los Angeles Kings eine herausragende Karriere nach zwei Jahrzehnten auf und neben dem Eis.

Geboren in Slowenien, wurde Kopitar 2005 als elfter Pick gedraftet und hat seit seinem Debüt 2006 seine gesamte Profi-Laufbahn bei den Kings verbracht. Der Linksschütze gewann mit LA zwei Stanley Cups (2012 und 2014) und führt das Team seit 2016 als Kapitän auf das Eis. Er wurde nicht nur wegen seiner Offensivfähigkeiten, sondern auch für seine defensive Spielweise und Fairness mehrfach ausgezeichnet – unter anderem mit der Selke Trophy und der Lady Byng Trophy.

Seine Entscheidung, den Rücktritt jetzt öffentlich zu machen, begründet der Mittelstürmer damit, dass er nicht in einer entscheidenden Phase der Saison zu einer potenziellen Ablenkung für sein Team werden möchte. Gleichzeitig betont er, dass er seine Familie in den kommenden Jahren stärker unterstützen will – insbesondere da seine Kinder bald in ein Alter kommen, in dem Präsenz außerhalb des Eishockeys von enormer Bedeutung ist.

Statistisch gesehen ist Kopitars Vermächtnis kaum in Zahlen zu fassen: Er hält Vereinsrekorde bei Spielen (1.454) und Vorlagen (838), liegt mit 1.278 Punkten nur knapp hinter dem bisherigen Punkte-Rekord von Marcel Dionne (1.307) und gehört zu den wenigen Spielern, die sowohl offensive als auch defensive Qualitäten auf so hohem Niveau vereinen können. Seine Verlässlichkeit ist bemerkenswert – trotz seiner 38 Jahre verpasste er auch in den vergangenen Spielzeiten kaum Partien und blieb immer konkurrenzfähig. Kopitar erzielte in der vergangenen Saison 67 Punkte (21 Tore, 46 Assists) in 81 Hauptrundenspielen und lag damit bei den Los Angeles Kings auf Platz zwei hinter Adrian Kempe (73 Punkte; 35 Tore, 38 Assists). In den Stanley Cup Playoffs sammelte er neun Punkte (zwei Tore, sieben Assists) in sechs Spielen und unterstrich damit einmal mehr seine Rolle als erfahrener Führungsspieler.

Für die kommende Saison stellt Kopitar klar, dass er mit vollem Einsatz antreten will – mit dem Ziel, nochmals ganz oben mitzuspielen. Ein weiterer Stanley Cup wäre der perfekte Abschluss.

Dieser Abschied markiert nicht nur das Ende einer Ära für die Kings, sondern auch für die NHL insgesamt – der Verlust eines Leaders, der über zwei Jahrzehnte hinweg, mit Beständigkeit und Charakter, Maßstäbe gesetzt hat.