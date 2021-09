Lesedauer: ca. 1 Minute

Der deutsche Nationalspieler darf sich ab kommender Woche im Trainingscamp der Anaheim Ducks für einen neuen NHL-Vertrag empfehlen.

Die Anaheim Ducks gaben diese Woche bekannt, dass sie den deutschen Flügelstürmer Tobias Rieder mit einem Tryout-Vertrag ausstatteten. So darf sich der 27-Jährige Hoffnung auf einen Verbleib in der NHL machen. Im Trainingscamp der Ducks gilt Rieder trotz seiner erst 27 Jahren als Veteran und muss mit zahlreichen jungen Talenten um einen Kaderplatz kämpfen. Der gebürtige Landshuter stand in der abgelaufenen Saison in 44 Partien für die Buffalo Sabres auf dem Eis, erzielte dabei sieben Scorerpunkte (5 Tore, 2 Vorlagen) und kam durchschnittlich 12:15 Minuten pro Spiel zum Einsatz. Bei der diesjährigen WM in Riga erzielte der Angreifer in zehn Spielen ein Tor und drei Vorlagen und scheiterte mit Deutschland erst im Halbfinale. Rieder gilt mit seiner Geschwindigkeit als wichtiger Zwei-Wege- und Unterzahlspieler und sorgte insbesondere in den Playoffs 2019-20 im Trikot der Calgary Flames mit drei sehenswerten Unterzahltoren für Aufsehen. Insgesamt bestritt Rieder bislang 478 NHL-Partien in der Hauptrunde für die Arizona Coyotes, Los Angeles Kings, Edmonton Oilers, Calgary Flames und Buffalo Sabres und sammelte dabei 145 Scorerpunkte (64 Tore, 81 Vorlagen). Zudem konnte er in 14 Playoff-Spielen fünf Scorerpunkte (drei tore, zwei Assists) beisteuern.