2,2 Sekunden fehlen den St. Louis Blues zum Einzug in die nächste Runde - am Ende stehen sie mit leeren Händen da und gehen in die Sommerpause.

Winnipeg Jets - St. Louis Blues 4:3 (2OT - 0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0)

Serienstand: 4:3

Mit einem dramatischen Schlussakt endete die erste Runde der diesjährigen Playoffs. Hauptrundensieger Winnipeg stand im siebten Spiel gegen die St. Louis schon ganz nah am Abgrund, konnte das Ausscheiden in buchstäblich allerletzter Sekunde noch abwenden. Cole Perfetti glich mit nur noch 2,2 Sekunden auf der Uhr aus, als er seinen Schläger in einen Schuss von Kyle Connor hielt und den Puck aus kurzer Distanz ins Tor der Blues abfälschte. Der junge Kanadier hatte ebenfalls per Tip die Jets erstmalig auf die Anzeigetafel gebracht, als sie nach zwei Scheibenverlusten durch Tore von Jordan Kyrou und Matthieu Joseph bereits mit 0:2 zurücklagen.

In der Schlussminute des Mittelabschnitts dann der nächste Nackenschlag: Radek Faksa vollendete einen 3-gegen-2-Konter zum dritten Treffer für die Gäste aus Missouri.

So ging es in die zweite Drittelpause - und auch in die Schlussphase, in der NHL-Geschichte geschrieben werden sollte: Bei gezogenem Torwart erzielte Vladislav Namestnikov zwei Minuten vor der Schlusssirene den 2:3-Anschlusstreffer per Handgelenkschuss vom unteren rechten Bullykreis. Dann tickten die Sekunden herunter - und mit dem allerletzten Angriff erzwangen die Jets noch den Ausgleich. Sie verhinderten mehrmals die Klärung der Scheibe durch die St. Louis Blues, bis Cole Perfetti das späteste Ausgleichstor der NHL-Geschichte in einem Spiel 7 erzielte.

In der ersten Verlängerung hatte Nikolaj Ehlers nach 15 Minuten die Entscheidung bei einem Alleingang auf der Kelle, scheiterte aber an Jordan Binnington im Tor der Blues. Nach 16 Minuten in der zweiten Overtime war es dann schließlich soweit: Neal Pionk schleuderte den Puck Richtung Tor der Gäste. Auf dem Weg dorthin wurde sie erst von einem Blues-Verteidiger und dann von Jets-Stürmer Adam Lowry abgefälscht, bis sie an Binnington vorbei zur Entscheidung ins Tor der Blues trudelte. Lowry bekam den Siegtreffer gutsgeschrieben.

Adam Lowry, der aus St. Louis stammt, sagte nach dem Spiel: „Es ist eine dieser Sachen, von der auf der Eisbahn im Freien oder in seiner Einfahrt träumt: der Held in einem Spiel 7 zu sein und sich selbst die Chance zu erhalten, den Stanley Cup zu holen. Ich bin wirklich froh, dass wir weiterhin vor unseren Fans spielen können. Sie waren das ganze Jahr über so wichtig für uns. Wir leben von ihrer Energie."

Ganz anders natürlich die Gemütslage bei den Blues: „Es tut im Moment wirklich weh“, sagte St. Louis-Trainer Jim Montgomery. „Wenn man Spiel 7 in der Verlängerung verliert, vor allem, wenn man am Ende in Führung liegt, tut das einfach weh.“

In der kommenden Nacht beginnt die zweite Runde mit der Partie der Florida Panthers mit Nico Sturm bei den Toronto Maple Leafs. Die Winnipeg Jets empfangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Dallas Stars.



