Die National Hockey League (NHL) hat bekanntgegeben, dass aufgrund der Corona-Pandemie alle internationalen Spiele für das Jahr 2020 abgesagt wurden.

Von der Absage betroffen sind auch die Adler Mannheim, die im Rahmen der Global Series Challenge 2020 in der SAP-Arena die Boston Bruins zu einem Vorbereitungsspiel empfangen hätten. Die Boston Bruins und Nashville Predators sollten im Oktober in Prag in der O2 Arena die Spielzeit 2020/21 eröffnen. Nationaltorhüter Philipp Grubauer wäre etwas später mit den Colorado Avalanche gegen die Columbus Blue Jackets zu zwei Saisonspielen in der Hartwell Arena in Helsinki angetreten. "Wir sind enttäuscht über die Verschiebung unserer Reise nach Finnland, freuen uns aber darauf, in Zukunft vor den leidenschaftlichen finnischen Hockeyfans spielen zu können", sagte Jarmo Kekalainen, General Manager der Blue Jackets, in einer Pressemitteilung.