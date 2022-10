Lesedauer: ca. 2 Minuten

Unter den Augen seiner Eltern traf Tim Stützle erstmals in dieser Saison und bereitete zwei weitere Treffer vor.

Tim Stützle und die Ottawa Senators sind offenbar in dieser Saison angekommen: Erstes Heimspiel, erster Saisonsieg - und Torpremiere für den deutschen Stürmer der Sens. Zudem traf auch Claude Giroux, der in Hearst im Nordosten der Provinz Ontario das Licht der Welt erblickte, bei seinem ersten Heimspiel für die Sens. Er war im Sommer von den Florida Panthers in die kanadische Hauptstadt gewechselt. Es war ein spektakuläres Spiel, das den Bruins ihre erste Saisonniederlage bescherte: Im ersten Drittel waren die Gastgeber durch Giroux, Brady Tkachuk und Drake Batherson schnell in Führung gegangen. Diese glichen die Gäste aber durch Routinier Patrice Bergeron (18.), Rückkehrer David Krejci (21.) und AJ Green (22.) innerhalb von nur viereinhalb Spielminuten aus.



Dann waren die Hausherren wieder am Drücker und stellten in der gleichen Zeitspannne von 3:3 auf 6:3. Das fünfte Tor erzielte Stützle, dessen Eltern im Stadion waren, mit einem sehenwerten Move gegen Bostons Goalie Jeremy Swayman. Zuvor hatten Drake Batherson und Brady Tkachuk die Scheibe in der Ecke erobert. Und wieder reagierten die Bruins schnell: Mit einem Doppelschlag brachten sie sich noch im Mittelabschnitt in 110 Sekunden wieder in Schlagdistanz durch die Tore von Nick Foligno und Torjäger David Pastrnak. Im Schlussdrittel fiel dann nur noch ein Tor - und es sollte das entscheidende sein. Dabei verwertete Artem Zub, 2017 Gagarin Cup-Gewinner mit St. Petersburg, seinen eigenen Rebound zum ersten Sieg der Senators in der neuen Spielzeit.

Auch beim Duell der Buffalo Sabres mit den Edmonton Oilers standen zwei deutsche Spieler im Blickpunkt: Beim 4:2-Auswärtssieg der Sabres im Westen Kanadas traf JJ Peterka zur zwischenzeitlichen 3:1-Führung für die Gäste aus dem Staat New York, als er nach einem Fehlpass von Leon Draisaitl alleine auf das Tor der Oilers zulief und sicher verwandelte (26.). Zuvor hatte Leon Draisaitl nur 23 Sekunden nach der 1:0-Führung der Sabres durch Rasmus Dahlin nach exakt vier Minuten den Ausgleich durch Darnell Nurse vorbereitet. Spät im Schlussabschnitt riskierten die Oilers alles: Sie nahmen ihren Torhüter vom Eis und waren damit zunächst auch erfolgreich. Ryan Nugent-Hopkins verwertete aus dem Gewühl vor Buffalos Tor einen Abpraller zum Anschlusstreffer. Fünf Sekunden vor dem Ende traf jedoch Alex Tuch ins leere Tor der Oilers zur endgültigen Entscheidung.

Die San Jose Sharks scheinen in eine sehr schwierige Saison zu gehen: Auch nach dem fünften Spiel warten sie weiterhin auf ihren ersten Sieg. Bei den New York Islanders unterlagen sie mit 2:5. Aus deutscher Sicht der einzige Lichtblick: Nico Sturm erzielte sein zweites Saisontor zur 1:0-Führung für die Kalifornier nach gut 13 Minuten. Er staubte aus kurzer Distanz ab, nachdem er Sekunden zuvor mit einem Rückhandschuss gescheitert war.

Die weiteren Spiele der vergangenen Nacht im Überblick:

New Jersey Devils - Anaheim Ducks 4:2

Columbus Blue Jackets - Vancouver Canucks 4:3 (OT)

Tampa Bay Lightning - Philadelphia Flyers 2:3

Calgary Flames - Vegas Golden Knights 3:2

Nashville Predators - Los Angeles Kings 3:4 (SO)