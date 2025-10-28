Meilenstein für Sidney Crosby

7:2-Kantersieg: Ottawa Senators fegen Boston Bruins vom Eis

28.10.2025, 10:13 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

In den beiden Spielen der vergangenen Nacht erreichte Sidney Crosby einen historischen Meilenstein, die Ottawa Senators schrieben Franchise-Geschichte.

Anzeige

Ottawa Senators - Boston Bruins 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)

Einen historischen Sieg feierten Tim Stützle und die Ottawa Senators gegen die von Marco Sturm trainierten Boston Bruins. Erstmals seit mehr als 30 Jahren erzielten sie in zwei aufeinander folgenden Spielen sieben Tore. Drake Batherson und Tim Stützle trafen beim nie gefährdeten Heimsieg jeweils doppelt und gaben eine Vorlage, für Jake Sanderson stehen drei Assists in der Statistik. Der deutsche Nationalspieler erzielte seine beiden Treffer in Überzahl der Senators, die vier ihrer fünf Powerplays für einen Treffer nutzten.

Mit dem Sieg klettern die Sens auf Rang drei in der Atlantic Division. Die Bruins hingegen, die nach gutem Start sieben ihrer letzten acht Spiele verloren haben, stehen mit acht Punkten ligaweit auf dem viertletzten Platz.

Auch ein weiterer "Oldie" der Penguins spielt groß auf: Evgeni Malkin, 39, liegt mit 16 Scorerpunkten gemeinsam mit Jack Eichel von den Vegas Golden Knights auf Platz eins der Liga - zudem ist "Geno" mit 13 Assists alleiniger Spitzenreiter bei den Torvorlagen.

Pittsburgh Penguins - St. Louis Blues 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)

Sidney Crosby hat einmal mehr NHL-Geschichte geschrieben: In der Partie gegen die St. Louis Blues erreichte der Penguins-Kapitän mit einer Vorlage zur zwischenzeitlichen 4:2-Führung durch Bryan Rust den Meilenstein von 1700 Punkten - als neunter Spieler der Liga-Historie und nach Mario Lemieux als zweiter Spieler der Penguins. Zudem ist er nach Wayne Gretzky, Lemieux und Marcel Dionne der viertschnellste Spieler, der diese Marke erreicht.

Crosby erzielte in der Partie außerdem noch zwei Tore. Mit dem Sieg festigen die Pens den zweiten Platz in der Metropolitan Division und feiern ihren besten Saisonstart seit neun Jahren. Und am Ende der Saison 2016/17 gewannen sie den Stanley Cup.