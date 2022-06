Lesedauer: ca. 1 Minute

Oilers-Goalie Mike Smith musste seinen Posten nach sechs Gegentreffern räumen, sein Gegenüber Darcy Kuemper verletzte sich und ging ebenfalls vorzeitig vom Eis.

Wie schon in der Runde zuvor gegen die Calgary Flames starteten die Oilers mit einem Tag der offenen Tür in ihre Serie. Acht Treffer ließen sie sich vom besten Team der Western Conference nach der Hauptrunde in Spiel 1 der Conference Final-Serie einschenken. Dabei holten sie einen 3:7-Rückstand fast noch auf und erlitten erst 22 Sekunden vor dem Ende mit dem Empty Net-Goal von Avs-Kapitän Gabriel Landeskog den endgültigen Knock-Out.

Es war ein spektakuläres Spiel mit einigen kuriosen Anekdoten: Mike Smith und Darcy Kuemper mussten ihre beiden Tore innerhalb von einer Minute verlassen. Smith wurde zu Beginn des zweiten Drittels nach sechs Gegentoren bei 25 Torschüssen durch Mikko Koskinen ersetzt. Der baumlange Finne machte seine Sache ordentlich, wurde bei 20 Versuchen der Avs nur noch einmal bezwungen. Keine 60 Sekunden später verletzte sich Avalanche-Schlussmann Darcy Kuemper und musste ebenfalls das Eis verlassen. Der tschechische Rechtsfänger Pavel Francouz übernahm und konnte 18 Schüsse abwehren. Es gab zunächst keine weitere Information dazu, ob Kuemper länger ausfällt.

Und es ging Schlag auf Schlag in Denver: Gäste-Führung durch das zwölfte Tor in dieser Endrunde von Evander Kane nach nur fünf Minuten, Ausgleich durch JT Compher nur 36 Sekunden später. In der Schlussminute des ersten Drittels erzielte Zach Hyman den 2:2-Ausgleich für die Oilers, doch nur neun (!) Sekunden danach traf Star-Verteidiger Cale Makar zur erneuten Führung für die Hausherren. Sechs Tore fielen im Mittelabschnitt, darunter das vermeintlich vorentscheidende 7:3 für die Avalanche durch Andrew Cogliano nach einem perfekt ausgespielten 2-gegen-1-Konter (37.). Mit dem Treffer von Connor McDavid nur 31 Sekunden später starteten die Oilers ihre Aufholjagd. Derek Ryan und Ryan Nugent-Hopkins brachten die Gäste aus Alberta im Schlussdrittel wieder in Schlagdistanz, ehe Landeskog den Sack zumachte.

Nur zweimal haben Mannschaften in der Vorschlussrunde oder im Finale mehr Tore in einem Spiel geschossen: 1985 und 1973 trafen Mannschaften beide Teams 15mal. Leon Draisaitl leistete an diesem denkwürdigen Abend zu zwei Oilers-Treffern die Vorarbeit. Er hat damit zum sechsten Mal hintereinander mindestens zwei Assists erzielt - NHL-Rekord in den Play-offs.