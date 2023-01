Lesedauer: ca. 1 Minute

Obwohl Tim Stützle an allen vier Treffern der Ottawa Senators beteiligt war, konnte er das 4:8 gegen die Seattle Kraken nicht verhindern. Die Edmonton Oilers, bei denen Leon Draisaitl doppelt punktet, verlieren trotz Führung gegen Meister Colorado Avalanche in der Overtime.

Obwohl Tim Stützle seinen zweiten Hattrick der Karriere und ein vier-Tore-Spiel feierte, unterlag er mit den Ottawa Senators vor heimischer Kulisse gegen die Seattle Kraken mit 4:8. Der deutsche Stürmer hat in dieser Saison bereits nach 35 Partien 39 Scorerpunkte (18 Tore, 21 Vorlagen) markiert. Bei Seattle musste Nationaltorhüter Philipp Grubauer erneut auf der Bank Platz nehmen und Martin Jones den Vortritt lassen.

Leon Draisaitl gab zu beiden Toren durch Zach Hyman zu einer 2:0-Führung die Vorlage. Zwar konnten die Edmonton Oilers das 2:0 bis in den Schlussabschnitt retten, doch Meister Colorado Avalanche glichen durch Nathan MacKinnon und Brad Hunt zum 2:2 aus, bevor Cale Makar in der Overtime die Aufholjagd für die Avs perfekt machte.

Ein packendes Duell lieferten sich die Buffalo Sabres und Minnesota Wild, dass die Sabres am Ende knapp mit 6:5 nach Verlängerung gewannen. Einen 1:2-Rückstand drehte Buffalo innerhalb von nur 3:25 Minuten in eine 4:2-Führung, bevor Minnesota dies wieder in ein 5:4 drehte. Rasmus Dahlin (58.) markierte für die Sabres den späten Ausgleich zum 5:5 und Viktor Olofsson setzte den goldenen Treffer zum 6:5 in der Overtime. Der deutsche JJ Peterka verzeichnete in neun Minuten Spielzeit einen Torschuss.

Niederlagen gab es für Verteidiger Moritz Seider, der mit den Detroit Red Wings 1:4 gegen die Toronto Maple Leafs verlor. Der Nationalverteidiger erhielt mit 24:50 Minuten die meiste Eiszeit seines Teams und markierte fünf Checks und einen Block. Mit 2:4 unterlag Nico Sturm mit den San Jose Sharks gegen Spitzenteam Boston Bruins. Sturm verzeichnete in 16:06 Minuten zwei Torschüsse und zwei Checks.

Die weiteren Ergebnisse von Samstag, 07.01.2023 in der Übersicht:

