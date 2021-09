Lesedauer: ca. 1 Minute

Der Slowake Zdeno Chara einigt sich mit den New York Islanders auf einen Einjahresvertrag und kehrt somit zu seinem ersten NHL-Klub zurück, der ihn 1996 im Draft auswählte.

Die New York Islanders gaben am gestrigen Samstag die Verpflichtung des 44-jährigen Zdeno Chara mit einer Vertragslaufzeit von einem Jahr bekannt. Der 2,05 Meter große Slowake kehrt damit zu seinen Wurzeln zurück, da ihn die Islanders im Draft 1996 auswählten und er dort bereits seine ersten vier NHL-Saisons von 1997 bis 2001 absolvierte. „Der Kreis schließt sich“, sagte Chara. „Wer hätte gedacht, dass es dazu nach mehr als 20 Jahren kommen würde. Ich bin stolz, wieder ein Islander zu sein.“ In der vergangenen Spielzeit stand der Verteidiger für die Washington Capitals auf dem Eis, sammelte in 55 Spielen zehn Scorerpunkte (2 Tore, 8 Vorlagen) und erhielt durchschnittlich knapp 18 Minuten Einsatzzeit. In den anschließenden Playoffs blieb er ohne Punkt und scheiterte in der ersten Runde mit den Caps. Den Großteil seiner Karriere verbrachte Chara im Trikot der Boston Bruins (2006 bis 2020), bei denen er jahrelang das Kapitänsamt innehatte und 2011 zum Stanley Cup-Triumph führte. In 1.608 Spielen für die New York Islanders, Ottawa Senators, Boston Bruins und Washington Capitals verbuchte er 666 Punkte (207 Tore, 459 Vorlagen). Zusätzlich stand er in 200 Playoff-Partien auf dem Eis und steuerte 70 Scorerpunkte (18 Tore, 52 Assist) bei. In der Saison 2008-09 wurde Chara mit der Norris Trophy zum besten NHL-Verteidiger ausgezeichnet. Den ambitionierten Islanders verleiht der älteste und größte aktive NHL-Spieler mehr Tiefe in der Defensive. Zudem könnte er mit seiner Erfahrung und Präsenz das entscheidende Puzzleteil im Kampf um den Stanley Cup sein, nachdem in den beiden vergangenen Spielzeiten im Halbfinale Endstation war.