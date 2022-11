Lesedauer: ca. 1 Minute

Nico Sturm steht den San Jose Sharks weiterhin nicht zur Verfügung, Philipp Grubauer kommt beim fünften Sieg in Folge der Seattle Kraken nicht zum Einsatz.

Exakt 20 Sekunden dauerte es in der Verlängerung des Spiels zwischen den Los Angeles Kings und den Ottawa Senators, als Sens-Stürmer Claude Giroux alleine auf Jonatahan Quick im Tor der Kings zulief und ihn mit einer eleganten Bewegung zum Siegtreffer verlud. Die Vorlage kam von Tim Stützle, der Giroux mit einem Rückhandpass von hinter dem eigenen Tor an der blauen Linie der Kings bediente. Bereits in der regulären Spielzeit hatte Stützle in Überzahl der Senators ein Tor eingeleitet. Nachdem sein Schuss geblockt worden war, eroberte er Scheibe und spielte sie auf Brady Tkachuk, der mit einem gestochen scharfen Pass durch den Slot Alex DeBrincat bediente. Der Neuzugang aus Chicago traf aus kurzer Distanz zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung für die Gäste aus Kanadas Hauptstadt.

Während Stützle dem Spiel der Senators seinen Stempeln aufdrückte, konnten zwei andere Deutsche keine Akzente setzen. Philipp Grubauer musste im Tor der Seattle Kraken Martin Jones den Vortritt lassen. Der 5:4-Sieg nach Verlängerung gegen die Anaheim Ducks war der fünfte Erfolg der Kraken in Serie und - erstmals in der noch jungen Historie der Franchise - fünfte Heimsieg in Folge. Die Anaheim Ducks erzielten dabei erstmals seit fünf Jahren wieder drei Powerplay-Tore in einem Spiel, und sicherten sich damit immerhin einen Punkt.

Nico Sturm befindet sich derzeit noch auf der Verletztenliste der San Jose Sharks. Die Kalifornier erzielten mit dem Punktgewinn bei den Vancouver Canucks einen Teilerfolg: Bei der 3:4-Niederlage nach Verlängerung sorgte Luke Kunin gut fünf Minuten vor dem Ende für den 3:3-Ausgleichstreffer. Andrej Kuzmenko traf nach 72 Sekunden in der fälligen Verlängerung zur Entscheidung zugunsten der Westkanadier.

Die 2:7-Heimniederlage der Chicago Blackhawks gegen die Winnipeg Jets war die neunte Pleite in Folge des Teams aus der "Windy City". Im Anschluss daran kam es zu einer längeren Aussprache in der Kabine, deren Inhalt Kapitän Jonathan Toews nicht preisgeben wollte. Mann des Abends für die Minnesota Wild war einmal mehr Kirill Kaprizov, der beim 4:3-Heimsieg gegen die Arizona Coyotes drei Punkte (ein Tor, zwei Assists) erzielte.