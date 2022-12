Lesedauer: ca. 1 Minute

Connor McDavid erzielt vier Punkte beim 8:2-Sieg der Oilers gegen die Arizona Coyotes, Leon Draisait punktet doppelt.

Mit 9:4 gewannen die Buffalo Sabres bei den schwächelnden Columbus Blue Jackets. Mann des Abends war dabei Buffalos Stürmer Tage Thompson: Er erzielte fünf Tore, vier davon im ersten Drittel. Damit stellte er einen NHL-Rekord für erzielte Tore in einem Drittel ein - er ist der 18. Spieler der NHL-Geschichte, der dies schafft - und ist der zweite US-Amerikaner nach Mark Pavelich (New York Rangers, Februar 1983), der fünffach in einem Spiel traf. Nicht einmal 17 Minuten benötigte er für seine vier Treffer im ersten Abschnitt. Schneller war nur Joe Malone von den Hamilton Tigers im Februar 1921, der weniger als neun Minuten brauchte, um vier Mal zuzuschlagen.

JJ Peterka blieb für die Sabres bei diesem Schützenfest ohne Punkte und konnte im Spiel kaum offensive Akzente setzen.

Dies taten einmal mehr Connor McDavid und Leon Draisaitl für die Edmonton Oilers beim 8:2-Heimsieg gegen die Arizona Coyotes. McDavid erzielte zwei Tore und zwei Assists und ist damit der erste Spieler, der in dieser Saison die Marke von 50 Punkten erreicht hat. Aktuell steht der Kanadier bei 52 Zählern. Arg lang dürfte es auch bei Leon Draisaitl nicht mehr dauern, bis er diese Marke erreicht. Mit einem Treffer und einem Zuspiel steht der Kölner nun bei 44 Scorerpunkten. Für die Arizona Coyotes war es die sechste Niederlage in Folge.

Der 4:1-Auswärtssieg der Washington Capitals im Derby gegen die Philadelphia Flyers klingt deutlich, die Hauptstädter brachten ihn jedoch erst mit zwei Treffern ins leere Tor der Flyers unter Dach und Fach. Beide erzielte Alex Ovechkin, der damit nun bei 795 Toren steht. Es war Ovechkin 405. Spiel, in dem er mehr als einen Punkt erzielte - unter den aktiven Spielern hat dies nur sein ewiger Rivale Sidney Crosby häufiger geschafft (430). Zudem hat der russische Torjäger der Caps in seiner Karriere bis jetzt 51 Empty Net Goals erzielt. Nur "The Great One" hat noch öfter ins leere Tor getroffen (56).

Bei der 5:6-Heimniederlage nach Verlängerung der San Jose Sharks gegen die Vancouver Canucks gab Stürmer Nico Sturm sein Comeback für die Kalifornier, nachdem er acht Spiele wegen einer Oberkörperverletzung verpasst hatte. Er gab einen Torschuss ab und verteilte zwei Hits in knapp 18 Minuten Eiszeit.



Die weiteren Spiele der vergangenen Nacht im Überblick:



Calgary Fames - Minnesota Wild 5:3

Colorado Avalanche - Boston Bruins 0:4

Vegas Golden Knights - New York Rangers 1:5