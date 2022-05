Lesedauer: ca. 1 Minute

Erik Cole sichert den Caronlina Hurricanes Spiel 1 gegen die New York Rangers in der Verlängerung.

Es war ein Spiel, das neutrale Fans jubeln lässt und die Trainer in die Verzweiflung treibt. Franz Beckenbauer hätte vermutlich beiden Teams das Abwehrverhalten einer Schülermannschaft attestiert. 15 Tore fielen in Spiel 1 der "Battle of Alberta" zwischen den gastgebenden Calgary Flames und deren ewigem Rivalen aus Edmonton. Nach 51 Sekunden führten die Gastgeber bereits mit 2:0, beim dritten Treffer nach sechs Minuten musste Mike Smith im Tor der Oilers seinen Platz räumen, Mikko Koskinen übernahm. Es wurde allerdings kaum besser für das Team von Leon Draisaitl: Auf 5:1 und 6:2 zogen die Flames davon und wähnten sich schon als sichere Sieger, doch die OIlers kamen zurück.



Mit vier Toren in Folge durch Zach Hyman (30./35.), den leicht angeschlagenen Leon Draisaitl und Kailer Yamamoto glichen die Oilers nach eineinhalb Minuten im Schlussdrittel auf 6:6 aus. 89 Sekunden später gingen die Flames erneut in Führung, als Rasmus Andersson einen Pass von hinter dem Tor von Andrew Mangiapane per Direktschuss verwertete. Kurz darauf passte Leon Draisaitl die Scheibe im Spielaufbau einem Flames-Spieler an den Schlittschuh. von dort sprang sie auf die Kelle von Matt Tkachuck, der bei seinem Alleingang Mikko Koskinen gekonnt aussteigen ließ. Mit dem Empty Net-Goal zum 9:6-Endstand macht Tkachuk alles klar - und seinen Hattrick perfekt!

Deutlich sparsamer gingen die Carolina Hurricanes und die New York Rangers mit erzielten Toren um: Nur jeweils eines ließen die beiden Abwehrreihen in der regulären Spielzeiten zu, so musste die Overtime entscheiden. Nach gut drei Minuten schappte sich Canes-Verteidiger Ian Cole den Puck nach einem erfolglosen Schussversuch und schoss aus der Drehung auf das Tor von Igor Shesterkin. Der Russe im Tor der Blueshirts hatte wohl nicht damit gerechnet und musste den Schuss passieren lassen zur 1:0-Serienführung für Carolina.

Beide Sieger-Teams haben auch in der zweiten Partie das Heimrecht auf ihrer Seite. Die Spiele finden in der Nacht von Freitag auf Samstag statt.