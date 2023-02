Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit dem siebten Sieg und dem zehnten Punktgewinn in Folge gehen die Canes in die All Star-Pause.

Bereits nach gut zwölf Minuten war das Heimspiel der Buffalo Sabres gegen die Carolina Hurricanes eintschieden: Sebastian Aho im Powerplay mit seinem neunten Treffer in den letzten sechs Spielen, Stefan Noesen und Routinier Brent Burns mit seinem zehnten Saisontor hatten die Gäste in Führung gebracht. Zwar konnte Alex Tuch gut MInuten später verkürzen für die Hausherren, doch viel mehr gelang ihnen nicht. Entweder war Carolinas Torwart Antti Raanta auf dem Posten oder die Latte rettete für ihn wie bei einem Schuss in Überzahl von Alex Tuch. Sein Sturmpartner Tage Thompson konnte sich nicht an der angerstrebten Aufholjagd beteiligen, denn er musste im Schlussabschnitt wegen einer nicht näher genannten Oberkörperverletzung passen.

JJ Peterka konnte in dem Spiel nur in einem Powerplay Akzente setzen, als er Viktor Olofsson vor dem Tor der Canes freispielte und kurz darauf Raanta an die Maske schoss. Dieser Versuch wurde nicht als Torschuss gewertet, sodass bei ihm am Ende eine Null in dieser Kategorie stand. Der Münchner ging mit einem Wert von -2 aus dem Spiel.

Kurz darauf markierte der erfahrene Derek Stepan das vierte Tor der Gäste, ehe Jordan Martinook in Unterzahl und bei gezogenem Torwart der Sabres zur endgültigen Entscheidung traf. Ukko-Pekka Luukkonen, der in dieser Saison 34 Einsätze zwischen den Pfosten der Sabres aufweist, wurde von der NHL als Rookie des Monats im Januar ausgezeichnet.



Mit einem überzeugenden 5:2-Auswärtssieg in Toronto gehen die Boston Bruins in die Pause. Zuletzt hatte das Team, das mit weitem Anstand an der Spitze der Liga steht, dreimal hintereinander verloren. Gleich zu Beginn erabeiteten sie sich einige gute Chancen, die allesamt von Leafs-Torwart Ilja Samsonov, dann aber traf Derek Frobort in Unterzahl für die Gäste aus Massachusetts. Zwar konnte Mitch Marner in Überzahl nur kurz darauf verkürzen für die Hausherren, dann aber übernahmen die Bruins wieder das Kommando und brachten ihren 39. Saisonsieg unter Dach und Fach.

Die Liga geht nun in eine kurze All Star-Pause, doch bereits am kommenden Montag geht es weiter. Am Dienstag kommt es dann zum Duell zwischen den Edmonton Oilers mit Leon Draisaitl und den Detroit Red Wings mit Moritz Seider. Die San Jose Sharks mit Nico Sturm und die Seattle Kraken mit Philippp Grubauer greifen ebenfalls wieder ins Geschehen ein.