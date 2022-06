Lesedauer: ca. 1 Minute

Nico Sturm steht mit den Colorado Avalanche im Stanley-Cup-Finale. Dort warten die Tampa Bay Lightning. Der 27-jährige könnte als fünfter Deutsche die Trophäe gewinnen.

Im Finale einer langen NHL-Saison stehen sich die Colorado Avalanche und die Tampa Bay Lightning gegenüber. Der Sieger wird sich den Stanley Cup sichern. Während es für die Lightning der dritte Titel in Serie wäre, könnten die Avalanche zum erstan Mal seit 2001 den Titel wieder nach Colorado holen. Der Threepeat der Lightning wäre der erste Titel-Hattrick seit den New York Islanders, die 1980-83 vier Mal den Stanley Cup gewannen.

Die Colorado Avalanche waren mit einer Bilanz von 56-19-7 das beste Hauptrundenteam der Western Conference. In den Playoffs gewannen sie die erste Runde gegen die Nashville Predators (4:0), die zweite Runde gegen die St. Louis Blues (4:2) und im Western Conference Finale gegen die Edmonton Oilers ließen sie den zweiten Sweep folgen (4:0). Die Tampa Bay Lightning setzten sich in der ersten Runde die gegen die Toronto Maple Leafs (4:3) durch, lieferten in der zweiten Runde den Sweep gegen die Florida Panthers (4:0) und schafften im Eastern Conference Finale nach zwei Niederlagen zum Auftakt das Comeback (4:2). Sie haben nach ihren Titeln in den vergangenen beiden Saisons die Chance zum ersten Titel-Hattrick, seit die New York Islanders von 1980-83 vier Mal gewannen.

