Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Ratinger Ice Aliens geben weiter Vertragsverlängerungen bekannt – aber auch einen Abgang.

Felix Wolter (28 Jahre) geht bei den Ice Aliens in seine dritte Saison. Allerdings warfen den Sturmpartner von Maximilian Bleyer und Dennis Fischbuch im letzten Jahr zwei Covid-19-Erkrankungen zurück, dennoch kam Wolter in der letzten Saison in 27 Spielen auf 35 Punkte.

Francesco Lahmer (31 Jahre), der 2020 vom Neusser EV zu den Ice Aliens zurückkehrte, möchte sich nach längerer Pause wieder zurück aufs Eis kämpfen und wird den Kader verstärken. Bereits in den Jahren 2010 bis 2012 lief er für Ratingen in der Oberliga auf.

Patrik Gogulla (33 Jahre) hat sich nun doch entschieden, nicht mehr für Ratingen aufzulaufen.