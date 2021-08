Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die letzte Saison war bereits beendet, noch ehe sie richtig angefangen hatte. Lediglich vier Vorbereitungsspiele trugen die Ratinger Ice Aliens aus, dann schlug der Lockdown zu. So ist es nicht verwunderlich, dass der letzte Sieg der Ice Aliens auf eigenem Eis am 11. Oktober 2020 stattfand.

In der Vorbereitung gegen den ESV Bergisch Gladbach siegten die Ice Aliens mit 8:1 und Mannschaft und Organisatoren rund um die Partie waren sehr zufrieden. Nun geht es am Freitag, 27. August, in die Vorbereitung der Saison 2021/2022. Wie auch im letzten Jahr sind die Gegner die Moskitos aus Essen, ausgetragen wird die Partie am Essener Westbahnhof. Wollten die Gastgeber in der vergangenen Saison in der Regionalliga West antreten, starten sie nun einen Anlauf in der Oberliga.