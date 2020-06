Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Kader der Ratinger Ice Aliens wächst stetig weiter, nun konnte mit Timothy Tanke (32) der siebte Stürmer unter Vertrag genommen werden.

Der in Celle geborene Spieler entstammt dem Nachwuchs der Düsseldorfer EG und spielte dann für die U20 der Essener Moskitos. Weitere Stationen waren Neuwied und Troisdorf, bevor er für sieben Spielzeiten bei den Kobras in Dinslaken anheuerte. In den letzten beiden Jahren lief er für den Ligakonkurrenten Neusser EV auf.

Noah Kalinowski hat dagegen den Verein informiert, dass er für die kommende Spielzeit doch nicht zur Verfügung steht.