​Das Zwillingspaar Tim und Tobias Brazda hat für eine weitere Spielzeit verlängert und geht damit in seine siebte Saison im Seniorenbereich bei den Ratinger Ice Aliens.

Das Brüderpaar bekommt man grundsätzlich nur gemeinsam. Dennoch hat es sich Tobias Brazda mit seiner Entscheidung nicht leicht gemacht. Nach seiner Operation am Knie zum Ende der abgelaufenen Saison hat er lange überlegt, ob das Eishockey noch der richtige Sport für ihn ist. Letztendlich hat die Liebe zum Hockey gewonnen und so stehen die Nummern 71 und 91 in der neuen Saison wiedergemeinsam auf dem Eis.