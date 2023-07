Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Eishockeyverband NRW hatte die Vereine zur Ligen- und Arbeitstagung für die Saison 2023/24 nach Düsseldorf eingeladen.

Dort wurde unter anderem die Zusammensetzung der Regionalliga NRW für die Saison 2023/2024 bekannt gegeben. Diese sieben Mannschaften gehen an den Start: Ratinger Ice Aliens, Real Stars Bergisch Gladbach, Eisadler Dortmund, Neusser EV, Wiehl Penguins, EHC Troisdorf, EC Bergisch Land.



Die Teams spielen zunächst eine Doppelrunde, ehe es dann anschließend in die Pre-Play-offs geht. Es folgt ein Play-Off-Halbfinale, am Ende wird der Meister in einem Finale im Best-of-Five-Modus ermittelt.