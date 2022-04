Lesedauer: ca. 1 Minute

​Während in anderen Ligen noch gespielt wird, arbeiten die Ratinger Ice Aliens bereits an der neuen Saison. Während Alexander Brinkmann seine aktive Karriere beendet hat, freuen sich die Ice Aliens über sechs Vertragsverlängerungen.

Drei Spieler stammen dabei aus dem eigenen Nachwuchs und haben sich in der abgelaufenen Saison sehr gut entwickelt. Jordi Cuena-Pazos, Daniel Fischer und Nick Böhme laufen in der nächsten Saison weiterhin im Trikot der Ice Aliens auf. Böhme hat sich einer geplanten Fuß-OP unterzogen, die Heilung verläuft planmäßig, und er hofft bis zum Saisonstart fit zu sein.

Mit Verteidiger Dustin Schumacher hat ein „alter Hase“ verlängert. Er geht in seine 13. Saison in Ratingen und trägt neben der Trikotnummer 76 bereits eine Inventarnummer des Vereins. Malte Hodi kam in der vergangenen Saison zu den Ice Aliens und konnte die Verantwortlichen mit seinen Leistungen im Sturm in seinem zweiten Jahr bei den Senioren überzeugen. Ebenfalls erfahren ist Stürmer Max Bleyer, der in Ratingen mittlerweile eine feste Größe ist. Bleyer überzeugte in der vergangenen Saison mit seinem Kampfeswillen und stellte sich stets in den Dienst der Mannschaft.