​Die Dinslakener Kobras präsentieren einen weiteren Neuzugang: Neu im Team ist Stürmer Sebastian Bürgers.

Er hat eine ähnliche Vita wie Kevin Porsch. Auch er spielte in der vergangenen Saison für die Zweitvertretung der Essener Moskitos – allerdings auf der Angreifer-Position. Auch er ist ein aktives Mitglied des Skaterhockey-Bundesligisten Rockets Essen. Allerdings hat Sebastian Bürgers beim ersten Testspiel in Krefeld gefehlt. Am 4. September – beim Rückspiel gegen den KEV – wird er aber dabei sein.