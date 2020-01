Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Vier Spiele noch Hauptrunde, dann wird in der Regionalliga West mit der am 24. Januar beginnenden Pre-Play-offs die Schlagzahl noch einmal deutlich erhöht.

Doch auch wenn die Rockets schon als Meister der Hauptrunde feststehen, wird Frank Petrozza nun in den kommenden zwei Wochen nicht viel verändert. Die EG Diez-Limburg soll weiter auf Kurs bleiben, was jedoch nicht heißt, dass der Trainer Kleinigkeiten probieren wird bei den Auswärtsspielen in Dinslaken (Freitag, 20 Uhr) und Neuss (Sonntag, 20 Uhr).

Ein Wochenende ohne Heimspiel – eine ungewohnte Situation für die Rockets, die sich unter der Woche hochkonzentriert auf die beiden Aufgaben „on the road“ vorbereiten. „Wir wollen im Rhythmus bleiben“, sagt Petrozza. Während man andernorts immer wieder deutlich machte, dass die Hauptrunde ja nur ein „Muster ohne Wert“ sei, weil in der Meisterrunde die Karten ohnehin neu gemischt werden, hat der EGDL-Trainer eine andere Philosophie vorgelebt: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir wollen immer bereit sein. Du kannst doch nicht erwarten, dass du in der Hauptrunde ein bisschen Halligalli machst und dann von einem auf den anderen Tag bereit bist für die Pre-Play-offs.“

Die vier noch ausstehenden Spiele beschließen eine Doppelrunde der sieben Regionalliga-Teams mit insgesamt 24 Spielen. Von bisher 20 hat die EGDL 18 gewonnen. Mit dem Tabellensiebten Neuss fällt zum Rundenende eine Mannschaft raus, die dann mit Teams aus der Landesliga verzahnen wird. Die sechs Erstplatzierten Diez-Limburg, Herford, Hamm, Neuwied, Dinslaken und Ratingen fangen am 24. Januar wieder bei null an und spielen in einer Einfachrunde vier Play-off-Teilnehmer aus. Für die Teams auf den Plätzen fünf und sechs endet danach die Saison.

„Wir haben einen ziemlich vollen Kader am Wochenende, es werden nur vereinzelt Spieler fehlen wie unser verletzter Kapitän Kevin Lavallee“, sagt Petrozza. „Von daher werde ich sicherlich nicht sehr viele Veränderungen vornehmen, aber ich werde einzelnen Spieler ein paar größere Aufgaben anvertrauen – zum Beispiel in Über- und Unterzahl. Und ich werde sicherlich unseren Topspielern ein bisschen weniger Eiszeit geben.“

Zwischen den Pfosten werden sich am Freitag und am Sonntag Jan Guryca und Tim Stenger abwechseln. „In Dinslaken haben wir unsere erste Niederlage kassiert, damals musste Jan vorzeitig verletzt vom Eis. Ich werde ihn daher dort bringen, damit er sich für die Pre-Play-offs noch einmal mit der Halle vertraut machen kann. In Neuss wird dann Tim Spielpraxis bekommen.“

Vor beiden Spielen hat der Rockets-Trainer Respekt: „Dinslaken hat zuletzt an einem Wochenende in Hamm und gegen Neuwied gewonnen. Wir brauchen nicht darüber sprechen, dass uns dort eine schwere Aufgabe erwartet. Und auch Neuss ist, besonders in heimischer Halle, immer ein sehr unangenehmer Gegner. Wir wollen sportlich in der Spur bleiben, aber nicht um jeden Preis. Wenn ich zwei Dinge nicht sehen will, dann sind das große Strafen oder Verletzungen.“