​Vom DNL-Team des Kölner EC wechselt mit Malte Frithjof Hodi (20) ein talentierter und im Nachwuchsbereich sehr erfolgreicher Stürmer zu den Ratinger Ice Aliens.

Hodi durchlief die Nachwuchsmannschaften des KEC und konnte in der DNL-Saison 2019/20 in 35 Spielen 34 Punkte für sich verbuchen. Im gleichen Jahr kam er auch zu vier Einsätzen in der deutschen U19-Nationalmannschaft.