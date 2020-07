Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Felix Wolter (26) verpflichten die Ratinger Ice Aliens einen weiteren Stürmer, der vom Neusser EV über den Rhein wechselt.

Wolter verbrachte seine ersten Jahre im Nachwuchs des EHC Solingen, wechselte dann zur Düsseldorfer EG, bei der er bis zur DNL-Saison 2011/12 blieb. Von dort kehrte er nach Solingen zurück und wechselte 2019 zum Neusser EV. In 28 Spielen erzielte er 19 Punkte. Nun will er in Ratingen auf Torejagd gehen und läuft mit der Nummer 10 auf.

Zu den bisher verpflichteten 16 Spielern werden noch drei bis vier weitere Neuzugänge oder Vertragsverlängerungen kommen, so dass die Ice Aliens mit einem festen Kader von 19 bis 20 Spielern in die Saison 2020/21 starten werden.