​Für die neue Saison haben Tim und Tobias Brazda bei den Ratinger Ice Aliens verlängert. Das Zwillingspaar, das bei den Ratinger Fans sehr beliebt ist, wird auch in der Saison nach Corona auf dem Ratinger Eis stehen.

Das Brüderpaar bekommt man immer nur im Doppelpack und so ist auch ihre Karriere stets parallel verlaufen. Die Grundausbildung erhielten sie bei den Ice Aliens. Ihr Talent wurde erkannt und so fanden sie sich schnell bei der Düsseldorf EG wieder. Im Seniorenbereich sammelten sie Erfahrung in der Oberliga, der DEL2 und kamen für die DEG auch zu Einsätzen in der DEL. Seit 2016 sind sie wieder am Sandbach und gehen hier nun in ihre sechste Saison.