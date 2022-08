Lesedauer: ca. 1 Minute

​Gleich fünf Spieler stoßen aus dem Nachwuchs des Krefelder EV zu den Ratinger Ice Aliens. Ursprünglich hatte der KEV eine Kooperation mit den Kobras aus Dinslaken vereinbart. Durch den Rückzug der Dinslakener aus der Regionalliga haben die Ice Aliens gerne diese Kooperation übernommen.

Die Verteidiger Benedikt Pricken und Marcel Marten wechseln fest nach Ratingen und wollen sich in der Regionalliga durchsetzen. Die Stürmer Giovanni Schönfeld, Brian Westerkamp und Stefan Laschitzky stehen im Rahmen von Förderlizenzen zur Verfügung. Elmar Schmitz, KEV Sportvorstand und U23-Cheftrainer dazu: „Für unsere Jungs ist die Lösung optimal. Denn so können sie bei uns bleiben und trainieren und wir haben sie weiterhin aktiv im Training. Jederzeit können wir sie in den Wettkampf integrieren, wenn wir sie brauchen. Gleichzeitig bietet Ratingen ihnen Spielpraxis in der Regionalliga.