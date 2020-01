Schlussspurt in der Hauptrunde

​Am Wochenende finden die letzten Spiele der Hauptrunde in der Regionalliga West statt. Am Freitag kommen erneut die Neuwieder Bären zu den Ratinger Ice Aliens an den Sandbach.

Im Spiel am vergangenen Sonntag hatten sie am Ende mit 2:4 die Oberhand, doch die Ice Aliens zeigten einen guten Kampf. Allerdings kamen die Anschlusstreffer zu spät und es zeigte sich wieder einmal die Schwäche im Abschluss. Bleibt zu hoffen, dass die Tore für Ratingen dieses Mal früher fallen.

Am Sonntag geht es dann einmal über den Rhein zum Neusser EV. Das Team von Trainer Benske hat sich für die Pre-Play-offs nicht qualifizieren können. Doch oftmals in der Saison war die Niederlage sehr knapp und gegen die Ice Aliens holten sie zwei von vier Punkten, die sie auf dem Konto haben. Sicherlich werden sie Gelegenheit nutzen, sich auf die nächste Runde gegen die Landesligisten einzuspielen. Und die Ice Aliens ein bisschen zu ärgern.