​Zur Halbzeit der NRW-Pokalrunde reisen die Ratinger Ice Aliens am Freitag nach Dortmund zu den Eisadlern. Beide Teams haben ihre Auftaktspiele in dieser Runde gewonnen und stehen mit sechs Punkten an der Tabellenspitze. Lediglich das Torverhältnis beschert den Gästen aus Ratingen den ersten Tabellenplatz.

Unter den Eisadlern finden sich drei Spielern, die auch schon für die Ice Aliens die Stiefel geschnürt haben. Ben Busch, Ted Zeitler und Josef Schäfer kamen zur Saison 2019/20 an den Sandbach, nachdem die Soester EG ihre Seniorenmannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet hatte.

Um das Team konkurrenzfähig zu halten, verpflichteten die Verantwortlichen der Dortmunder das Sturmtrio Kevin Thau, Oliver Kraft und Dustin Demuth vom Oberligisten Hammer Eisbären. Thau konnte sich schon mit drei Treffern in zwei Spielen in die Scorer Liste eintragen. Doch auch der übrige Kader besteht zu großen Teilen aus Regionalliga erfahrenen Spielern. Die Defensive der Ice Aliens ist hier also gefordert.

Bei den Ice Aliens haben zwei verletzte Spieler das Training wieder aufgenommen. Ob Francesco Lahmer und Felix Kessinger am Wochenende auflaufen werden, zeigt das Abschlusstraining

Besucher, die live bei dem Spiel dabei sein möchten sollten die lokalen Vorschriften berücksichtigen: Es gilt die 2G-Regelung (Geimpft/Genesen) mit der Ausnahme Schwangere und Menschen, die nicht geimpft werden können (entsprechender Nachweis und gültiger Test sind vorzulegen). Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gelten aufgrund ihres Alters als Schüler*innen und benötigen weder einen Immunisierungs- oder Testnachweis noch eine Schulbescheinigung. Tickets gibt es an der Abendkasse. Im Stadion ist Maskenpflicht, die auf dem zugewiesenen Platz entfällt.

Am Sonntag kommt es zum Rückspiel in Dinslaken. Die Kobras sind noch ohne Sieg in der Pokalrunde und brennen sicherlich darauf, Revanche für die Niederlage in Ratingen zu nehmen.