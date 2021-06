Lesedauer: ca. 1 Minute

​Alexander Brinkmann, Simon Migas und Timothy Tanke werden auch in der Saison 2021/22 für die Ratinger Ice Aliens auflaufen.

Alexander Brinkmann geht in die vierte Saison in Ratingen. Der Stürmer kam 2018 aus Dinslaken an den Sandbach und erwies sich als Allrounder, der auch in der Defensive zuverlässige Arbeit leistete. In der aktuellen Kaderplanung ist er wieder als Stürmer geführt.

Simon Migas, seit 2004 bei den Ice Aliens, darf zurecht ein Urgestein der Ice Aliens genannt werden. Über alle Nachwuchsmannschaften und die damalige 1b-Mannschaft der Ice Aliens lief er 2010 erstmals für die erste Mannschaft in der Oberliga auf. Seitdem ist der Verteidiger fester Bestandteil des Teams.

Timothy Tanke wechselte 2020 von Neuss nach Ratingen. Aus bekannten Gründen konnte der Stürmer seine Fähigkeiten im Ratinger Trikot noch nicht beweisen. Allerdings sind die Ice Aliens überzeugt, dass der erfahrene Regionalligaspieler in der kommenden Saison sein Können unter Beweis stellen wird.