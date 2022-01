Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Reihen der Ice Aliens füllen sich, die Trainingsbeteiligung hat wieder normale Züge angenommen. Timothy Tanke, der nach einer Verletzung am Ellenbogen genäht wurde, ist wieder auf dem Eis. Allerdings mussten sich zwei Spieler in häusliche Quarantäne begeben, nachdem sie positiv getestet wurden. Die Quarantänefrist ist mittlerweile abgelaufen und die Spieler sind auch wieder im Training.

Das Hygienekonzept der Ice Aliens funktioniert, die Spieler werden drei bis vier Mal wöchentlich getestet. Auch in Dinslaken wurden Spieler positiv getestet, nach heutigem Stand ist die Austragung der Partie jedoch nicht gefährdet.



Mit einem Sieg und einer Niederlage zeigen die Ice Aliens eine ausgeglichene Bilanz gegen die Kobras. Die Dinslakener haben sich in dieser Saison sehr gut entwickelt und mussten sich bisher nur Ratingen und dem Team aus Duisburg geschlagen geben. Damit stehen sie zurecht auf dem zweiten Tabellenplatz. Auch nach einer 0:5-Niederlage in Duisburg setzt Trainer Vanek alles daran, den aktuellen Tabellenführer, die Duisburger Füchse, vom Platz an der Sonne zu verdrängen. Dabei sind sie auf fremde Hilfe angewiesen, denn Duisburg hat mit einem Punkt Vorsprung ein Spiel weniger ausgetragen. Die Ice Aliens müssen sich also auf ein starkes und motiviertes Team einstellen, ähnlich wie in der ersten Begegnung der. Damals gewannen die Kobras mit 7:3 auf heimischem Eis.

Am Sonntag reisen die Ice Aliens über den Rhein nach Neuss. Der NEV ist in dieser Saison arg gebeutelt, hatte zuletzt sechs Corona-Fälle in seinen Spielerreihen, hinzu kamen noch weitere Ausfälle verletzter Spieler. Diese Situation brachte dem Team eine Zwangspause von zweieinhalb Wochen ein. Die Genesenen kehren nun nach und nach zurück, doch es scheint noch ein langer Weg zu werden. Am vergangenen Wochenende standen Trainer Geisler 13 Feldspieler zur Verfügung, die sich tapfer gegen die Kobras wehrten. Es bleibt also abzuwarten, wie die Mannschaft des NEV wieder in die Spur kommt.

Die Ice Aliens haben den dritten Tabellenplatz noch nicht aufgegeben und können es aus eigener Kraft schaffen, diesen zurückzuerobern. Allerdings wird das kein leichtes Unterfangen, denn es stehen noch zwei Auswärtsspiele in Duisburg und eines in Dinslaken auf dem Plan. Da zählt jeder Punkt, auch gegen Neuwied, die Anfang Februar noch einmal nach Ratingen kommen.