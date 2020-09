Lesedauer: ca. 1 Minute

​Kaum ist der Spielplan für die Regionalliga West veröffentlicht, gibt es schon die erste Änderung. Die Auswärtsbegegnung der Ratinger Ice Aliens bei den Moskitos Essen findet nun am 22. November um 20 Uhr am Westbahnhof statt. Damit starten die Ice Aliens eine Woche später in die Meisterschaft als geplant.

Nach Bekanntgabe der neuen Corona-Schutzverordnung am vergangenen Dienstag haben die Verantwortlichen vom Sandbach Vorbereitungsspiele vereinbart. In der vergangenen Saison noch Ligakonkurrenten, starten die Eisbären aus Hamm in dieser Saison in der Oberliga. Die erste Partie findet am 16. Oktober um 20 Uhr in Hamm statt. Das Rückspiel am Sandbach startet am 25. Oktober um 18 Uhr.

Am 23. Oktober kommen die Bergisch Land Raptors aus Solingen an den Sandbach. Der Gegner startet ebenfalls in der Regionalliga West, hier jedoch in der Gruppe 2. Die Partie beginnt um 20 Uhr. Ein Rückspiel wird es nach jetzigem Stand nicht geben, da die Raptors technische Probleme mit der Eisaufbereitung in ihrer Halle habe. Sie sind jedoch zuversichtlich, diese Probleme bis zum Saisonstart gelöst zu haben.