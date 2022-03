Lesedauer: ca. 1 Minute

​Dieser Sonntagabend war Werbung für das Ratinger Eishockey. Mit 5:3 besiegten die Ice Aliens die favorisierten Duisburger Füchse und glichen damit die Play-off-Halbfinalserie zum 1:1 aus.

Lange hielt das Ratinger Team die Null und ging sogar in der 15. Minute mit einem Doppelschlag in Führung. Benni Hanke und Dustin Schumacher schockten die Gäste, jeweils in Überzahl. Die Ice Aliens kämpften um jeden Puck, warfen sich in die Schüsse des Gegners und Christoph Oster hatte einen Sahnetag erwischt.



Im zweiten Abschnitt erhöhten die Ratinger zunächst durch Alex Brinkmann in der 26. Minute auf 3:0. Der EVD zog nun das Tempo an und kam in der 28. Minute zum Anschlusstreffer durch Schmitz. Doch die Füchse konnten sich nicht lange darüber freuen. Nur 27 Sekunden dauerte es, dann stellte Felix Wolter den alten Abstand wieder her. Die Partie war nun ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für die Gastgeber. Erst in der 38.Minute wandelte sich das Bild. Patrik Gogulla erhielt eine fünfminütige Strafe. Diese Situation nutzten die Füchse aus und schossen durch Brett Macrones und Pascal Behlau die Treffer zwei und drei.

Mit dieser knappen Führung ging es in die zweite Pause, die restlichen 90 Sekunden der Strafen überstanden die Ice Aliens schadlos. Im Rest des letzten Drittels wogte das Spiel hin und her. Beide Teams hatten gut Chancen und ließen sich kaum einen Kräfteverschleiß anmerken. Nicht nur in diesem Abschnitt zeigten die Ice Aliens ihre beste Saisonleistung und stellten in der 54. Minute durch Dustin Schumacher den Endstand her. Eineinhalb Minuten vor der Schlusssirene nahm der Duisburger Trainer Alex Jacobs den Torwart zugunsten eines Feldspielers vom Eis, doch die Ice Aliens verteidigten mit Geschick und etwas Glück den Vorsprung bis zum Ende.

Am nächsten Freitag kommt es zum Spiel drei in Duisburg. Am darauffolgenden Sonntag sind die Füchse dann wieder am Sandbach zu Gast. Hier gilt für den Einlass dann die 2G-plus-Regelung mit Maskenpflicht. Damit besteht gemäß aktueller Coronaschutzverordnung die Möglichkeit, mehr Zuschauer in die Halle einlassen zu dürfen.

Die Sammlung in der Eissporthalle und der Erlös aus dem Puckwerfen machen einen Betrag von 333 Euro aus, der an die Aktion „Deutschland hilft“ zur Unterstützung der Flüchtlinge aus der Ukraine geht.