​Die letzte Begegnung in der NRW-Pokalrunde, die die Ratinger Ice Aliens am Sonntagabend gegen die Eisadler Dortmund bestreiten sollten, wurde von Dortmunder Seite abgesagt, da die Mannschaft nicht spielfähig ist. Damit stehen die Ice Aliens, die zwar schon seit dem Sieg gegen Wiehl am Freitag rechnerisch Pokalsieger sind, auch offiziell als Sieger dieses Wettbewerbs fest.

Der Verband übergibt den Pokal im Rahmen des ersten Spiels in der Qualifikationsrunde gegen die Bären aus Neuwied. Statt des Spiels bittet Trainer Andrej Fuchs die Mannschaft zu einer Trainingseinheit.

Die Online gekauften Karten werden erstattet. Die Käufer werden vom Anbieter des Ticketshops (ticket.iO) in den nächsten Tagen automatisch angesprochen. Die in der Geschäftsstelle gekauften Tickets werden dort erstattet. Käufer bringen die erworbenen Tickets mit. Die Erstattung erfolgt am Donnerstag zwischen 18 und 19.30 Uhr sowie vor dem Spiel gegen Neuwied am 17. Oktober von 17.30 bis 18.30 Uhr.

Die Partie gegen Wiehl gewannen die Ice Aliens glanzlos am Freitag mit 2:1. Damit standen die Ratinger ohne Punktverlust bereits zu diesem Zeitpunkt als Pokalsieger fest, da die Dinslakener Kobras die Eisadler mit 6:2 bezwangen. Da die Dortmunder bereits drei Punkte hinter Ratingen lagen, war der Vorsprung nicht mehr einzuholen. Damit haben die Ice Aliens das erste Saisonziel erreicht und freuen sich auf den Beginn der Qualifikationsrunde.