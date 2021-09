Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am Sonntag, 19. September, bestreiten die Ratinger Ice Aliens um 18 Uhr ihr letztes Vorbereitungsspiel. Gegner am Sandbach ist der EHC Troisdorf, der seine bisherige Vorbereitung ausschließlich gegen etablierte Regionalligisten durchgeführt hat. Dabei haben die Dynamite, ähnlich wie die Ice Aliens, hohe Niederlagen einstecken müssen.

Nach der deutlichen Niederlage gegen Krefeld, die unter anderem auch auf die vielen Ausfälle zurückzuführen war, hofft Sportdirektor Tursch auf einen stärkeren Kader. Allerdings wird sich erst im abschließenden Training herausstellen, wer am Sonntag am Sandbach tatsächlich auflaufen wird. Die Gäste aus dem Rhein-Sieg-Kreis sind in der Qualifikationsrunde der Regionalliga West in derselben Gruppe wie die Ice Aliens. Es ist also ein erstes Kräftemessen gegen einen direkten Konkurrenten. Der Spielbeginn ist um 18 Uhr.