Lesedauer: ca. 1 Minute

​Zuerst war es nur eine vage Idee, aber dank der guten Kontakte von Dennis Fischbuch zu seinem Freund können die Ratinger Ice Aliens nun eine echte Verstärkung für die Verteidigung verkündigen.

Am Donnerstagabend unterschrieb Patrik Gogulla (31) für die kommende Spielzeit bei den Ratinger Ice Aliens und wird zukünftig mit der Nummer 27 auflaufen. In den letzten Jahren war Gogulla als Schiedsrichter aktiv, stand aber auch bei einigen Trainingseinheiten der Ice Aliens auf dem Eis. Mit seiner Erfahrung ist er in der Lage, zur Stabilität der Defensive beizutragen und den Spielaufbau zu verbessern.

Seine Jugendzeit verbrachte er an der Brehmstraße bei der Düsseldorfer EG, bevor es ihn 2008 nach Bad Nauheim in die Oberliga zog. Weitere Oberliga Stationen waren die Füchse Duisburg und der Herner EV, in der Saison 2010/11 absolvierte er 32 Spiele für die Wölfe Freiburg in der 2. Bundesliga. Letzte Station vor seiner Tätigkeit als Schiedsrichter war dann noch einmal Duisburg. Die Idee, noch einmal aktiv zu spielen, wurde in den letzten Monaten dann immer konkreter, und dank der Unterstützung von Dennis Fischbuch konnten die Ice Aliens ihn an den Sandbach lotsen.