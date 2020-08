Lesedauer: ca. 1 Minute

​Er gehört mit seinen 20 Jahren noch zu den „jungen Wilden“ und will in seinem ersten Seniorenjahr bei den Dinslakener Kobras beweisen, was er so drauf hat.

Er wird in erster Linie für das Verhindern von Gegentoren zuständig sein, was ihm in den Nachwuchsteams von Essen, Iserlohn und Duisburg hauptsächlich beigebracht wurde. Der Umstand, dass Walczuch früher zusammen mit Moritz Hofschen und Philipp Heffler für die Young Moskitos Essen in der DNL2 gespielt hat, ließ diesen Kontakt entstehen. Walczuch gilt als „Stay-at-home“-Verteidiger und ist Rechtsschütze.