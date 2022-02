Lesedauer: ca. 1 Minute

​Corona wirbelt den Spielplan einmal mehr durcheinander. So kommt es am Wochenende nur zu einer Begegnung. Am Sandbach treten die Bären aus Neuwied an, der direkte Tabellennachbar der Ratinger Ice Aliens.

Das Team hat einige Ausfälle von Langzeitverletzten zu verkraften, jedoch wurden kurz vor Toresschluss noch neue Spieler verpflichtet. Als Ersatz für das Sturmduo Redler und Thomson, von dem sich die Bären zu Beginn des Jahres getrennt hatten, wurden der 27-jährige Tscheche Daniel Vlach und der 22-jährige Schwede Fabian Hast verpflichtet. Die beiden Stürmer sollen nun für Tore sorgen. Es verspricht erneut eine interessante Begegnung gegen den EHC zu werden. Das letzte Aufeinandertreffen in Neuwied endete mit einem Tor Vorsprung für die Gastgeber.

Wer tatsächlich für die Ice Aliens auflaufen wird, steht erst am Donnerstagabend fest. Nach dem routinemäßigen Testen und dem Abschlusstraining wird Trainer Andrej Fuchs das Team zusammenstellen. Zwei Spieler sind nach überstandener Covid-19-Infektion wieder an Bord, zwei weiteren nach einer weiteren Impfung auch. Aktuell befinden sich noch drei Spieler in Quarantäne, die aber in den nächsten drei Tagen endet, bzw. die Spieler können sich freitesten. Neue Fälle haben die Ice Aliens zum Glück in dieser Woche nicht zu verzeichnen.

Der Online-Kartenverkauf ist freigeschaltet, es gilt die 2G-Regelung mit maximal 750 Zuschauern.