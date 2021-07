Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Neusser EV gibt die Verlängerung mit zwei jungen Spielern bekannt. So spielen Maximilian Stein und Florian Fehr auch künftig am Südpark.

Als Maximilian Stein 2017 aus der DNL-Mannschaft der Düsseldorfer EG nach Neuss wechselte, benötigte er keine lange Anlaufzeit im Seniorenbereich. Bereits in seinem ersten Jahr sammelte der damals 19-Jährige fleißig Scorerpunkte und übernahm in der Folgezeit kontinuierlich mehr Verantwortung. Dies beweist unter anderem die Tatsache, dass der gebürtige Oberhausener sein Team trotz seines jungen Alters bereits als (Assistenz-)Kapitän anführte. Dementsprechend froh war man auf Neusser Seite, dass Stein nach einem zwischenzeitlichen Kurz-Gastspiel in Ratingen vor einem Jahr zum NEV zurückkehrte. Auch in der kommenden Saison dürfte der inzwischen 22 Jahre alte Stürmer eine wichtige Position in der Offensive der Löwen einnehmen.

Auch Florian Fehr stammt aus dem Nachwuchs der Düsseldorfer EG, wo er unter anderem mit Maximilian Stein und Jaime Lindt zusammenspielte. Der 23-Jährige trägt seit 2016 das Neusser Trikot, kam zunächst für das Perspektivteam in der Landesliga, dann auch bei der „Ersten“ in der Regionalliga zum Einsatz. Dort fasste Fehr schnell Fuß und wurde zu einem wichtigen Faktor in der Defensive. Im positiven Sinne unaufgeregt und sportlich fair löst er seine Aufgaben, so dass man den Verteidiger nur selten auf der Strafbank sieht. Geht es nach den Verantwortlichen des NEV, dann darf all dies auch in der neuen Spielzeit gerne so weiter gehen.