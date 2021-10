Lesedauer: ca. 1 Minute

​Einen 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)-Sieg verbuchte der Neusser EV beim ESV Bergisch Gladbach.

Ein enges Duell auf Augenhöhe erwarteten die Insider beider Vereine vor dem Spiel und genauso zeigte sich das Spiel im ersten Drittel. Es gab kein vorsichtiges Abtasten, sondern beide Teams gingen direkt all-in: die ersten Chancen gehörten der Heimmannschaft, danach war der NEV an der Reihe. Die Anzahl der Neusser Chancen nahm im Laufe des Drittels zu, ein Tor konnten die Jungs um Kapitän Jamie Lindt nicht erzielen. Ganz stark präsentierte sich die Defensive in einer zweiminütigen 3:5-Unterzahl, es bestand sogar die Möglichkeit, ein eigenes Tor zu erzielen.

Im zweiten Drittel schlug dann Maxi Rieger zu, ein Schuss wie ein Strahl landete im Netz der Gastgeber, der NEV ging in der 23. Minute mit 1:0 in Führung. Natürlich hatten auch die Real Stars weiterhin ihre Chancen, fünf Minuten später nutzten sie ein Powerplay zum Ausgleich. Konnte der NEV im zweiten Drittel auf 3:1 davonziehen, so kamen die Bergischen auf 2:3 kurz vor Drittelende wieder heran.

Der NEV verwandelte seine Vielzahl an Chancen nicht in die nötigen Tore um, im letzten Drittel fiel dann zunächst der Ausgleich. Das junge Neusser Team behielt jedoch einen kühlen Kopf, eine Überzahl fünf Minuten vor Spielende brachte die Entscheidung zugunsten der Löwen. Max Stein bewies große Übersicht und erzielte das 4:3, das letztendlich das letzte Tor des Abends war. Die Real Stars versuchten noch einmal alles, scheiterten aber am gut aufgelegten Markus Endres. Über die 60 Minuten betrachtet, ging der Sieg der Neusser völlig in Ordnung, das sah auch Chefcoach Sebastian Geisler so: „Wir hatten mehr vom Spiel, unser Problem ist die Chancenverwertung. Ab dem zweiten Drittel hat mir das Spiel gut gefallen. Dann haben wir nach dem Ausgleich Moral gezeigt, die drei Punkte haben sich die Jungs mehr als verdient.“