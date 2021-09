Lesedauer: ca. 1 Minute

​Vier Testspiele hat der Neusser EV bislang absolviert, zwei weitere folgen am kommenden Wochenende. Auf Einladung des ECW Sande reist die Mannschaft von Trainer Sebastian Geisler nach Niedersachsen, in den Landkreis Friesland. Gleich zweimal trifft man dort auf die Jadehaie, ein Top- Team der Regionalliga Nord. Zudem wurde für den 1. Oktober ein weiteres Testspiel vereinbart.

Der ECW Sande wurde 2015 gegründet und setzt die Eishockey-Tradition am Jadebusen fort, die lange Zeit in Wilhelmshaven geprägt wurde. Trainer-Routinier Sergej Jaschin, früher selbst sowjetischer Nationalspieler, verfügt über eine erfahrene und osteuropäisch geprägte Mannschaft, die im oberen Tabellendrittel der Regionalliga Nord mitmischen möchte. Hierfür wurde unter anderem Nikolai Varianov verpflichtet, der in den vergangenen zwei Jahren für den NEV die Schlittschuhe schnürte. Auch Sergejs Piskunovs trug in der Saison 2019/2020 für zehn Spiele das Neusser Trikot, ehe er an die Nordseeküste zurückkehrte. „Ich erwarte eine technisch und taktisch gut ausgebildete Mannschaft, das könnten interessante Duelle werden“, freut sich Sebastian Geisler auf die Reise. Da es in den letzten Jahren nur selten zu Aufeinandertreffen von Regionalligisten aus dem Norden und Westen kam, ist eine Einschätzung nur schwer möglich. Während man im Rahmen der Sander Saisoneröffnung am Samstag um 18 Uhr erstmals auf die Jadehaie trifft, steigt am Sonntag um 15 Uhr das Rückspiel.

„Auch wenn Ergebnisse in der Vorbereitung zweitrangig sind, möchten wir dennoch erfolgreich den Rückweg antreten“, zeigt sich der Neusser Trainer ehrgeizig. „Genauso wichtig ist mir bei unserem zweitägigen Aufenthalt in Sande aber das Teambuilding, hier sind wir mit unserer jungen Mannschaft bereits auf einem guten Weg“, betont Geisler einen weiteren, wichtigen Aspekt der Reise. Mit Marc Sprengnöder, Thorben Beeg und Matthias Hornig fällt ein Trio für das kommende Wochenende aus, auch der Einsatz von Verteidiger Florian Fehr ist aufgrund einer Grippeerkrankung sehr unwahrscheinlich.

Für das bislang spielfreie erste Oktoberwochenende konnte ein weiteres Vorbereitungsspiel vereinbart werden. Am Freitag, 1. Oktober, treffen die Löwen in heimischer Halle auf die Grefrather EG, ein weiteres Team aus der Regionalliga-Parallelgruppe A. Bereits eine Woche später beginnt für den NEV die Meisterschaft mit einem Auswärtsspiel in Troisdorf (8. Oktober).