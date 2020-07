Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Neusser EV gehört zu den wenigen Vereinen Nordrhein-Westfalens, die auch in der kommenden Saison in allen Altersklassen am Spielbetrieb teilnehmen. Nachdem die bisherigen Regional- und Landesligisten bei einem Treffen am 27. Juni in Duisburg die zukünftige Ligenstruktur samt Modi diskutierten, stand pünktlich zum Meldeschluss fest: Der NEV schickt neben seinen Nachwuchsmannschaften erneut auch zwei Seniorenteams ins Rennen.

Auf einer für den 11. Juli anberaumten Arbeitstagung wollen Verband und Vereine nun „Nägel mit Köpfen“ machen, um die Saisonplanung vorantreiben zu können.

Der erste Fixpunkt für die Torhüterposition hat durch den Eishockeysport schon einiges gesehen. In Krefeld geboren, ging es über die Zwischenstation Köln in den tiefen Süden (Füssen), dann in den Osten (Chemnitz, Rostock), ehe die Rückkehr in die heimische Region anstand. Über Krefeld, Essen und Dortmund landete Patrick Fücker vor zwei Jahren in Neuss, wo er sich mit Ken Paßmann und Tjaard Jansen den Platz zwischen den Pfosten teilte. Nun geht der oberligaerfahrene Schlussmann in seine dritte Saison, und geht es nach den Neusser Verantwortlichen, dann darf die Zeit der Eishockey-Wanderschaft für den 27-Jährigen gerne der Vergangenheit angehören.

Als talentierter Keeper aus dem Krefelder Nachwuchs gekommen, etablierte er sich als 18-Jähriger beim NEV im Seniorenbereich. Die Rede ist von Ken Paßmann, der sich mit seinen Einsätzen im Neusser Trikot für eine DEL-Förderlizenz der Krefeld Pinguine empfahl und anschließend auch beim damaligen Zweitligisten Moskitos Essen zwischen den Pfosten stand. Zur Saison 2012/13 kehrte Paßmann dann in den Südpark zurück und verließ diesen seitdem nur, wenn Auswärtsspiele auf dem Programm standen. Nun allerdings hat der inzwischen 35-jährige die Neusser Verantwortlichen darüber informiert, dass er noch einmal eine neue sportliche Herausforderung suchen möchte.

Auch Tjaard Jansen und Felix Wolter werden in der kommenden Saison nicht mehr das Neusser Trikot tragen. Jansen weist eine ähnliche Vita wie Ken Paßmann auf: Der 19-Jährige stammt ebenfalls aus der Krefelder Talentschmiede und debütierte 2017 im Südpark, wo er in der Folgezeit sowohl die Junioren unterstützte, als auch beide Seniorenmannschaften. Der 26-jährige Felix Wolter kam letztes Jahr aus Solingen nach Neuss, wo er auf Anhieb als schneller und wendiger Stürmer überzeugte.