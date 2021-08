Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Verteidigern aus dem Süden der Republik machte der Neusser EV zuletzt gute Erfahrungen. Sven Rothemund zog es nach zwei Jahren in Neuss jedoch aus beruflichen Gründen wieder zurück in heimatliche Gefilde. Neuzugang Frank Buchwald kommt ebenfalls aus dem Frankenland, wurde allerdings bereits vor acht Jahren im Westen der Republik heimisch und wechselt nun aus Dortmund zum NEV.

Zu überzeugen wusste auch Mika Horrix, der vor zwei Jahren als Nachwuchsspieler zum NEV stieß und sich seinen Platz im Kader der 1. Mannschaft erkämpfte. Der gebürtige Uerdinger wird auch in der kommenden Saison die Neusser Offensive beleben.

Geboren wurde Buchwald im Schwabenland, über den ERV Schweinfurt kam er 2013 zu den Moskitos Essen, wo er der Feinschliff im Nachwuchsbereich erhielt. Anschließend debütierte er für die Eisadler Dortmund im Seniorenbereich, zunächst in der Landesliga, dann in der Regionalliga. Insgesamt fünf Jahre lang verteidigte Buchwald für die Blau-Gelben, unterbrochen von einem Jahr in Dinslaken. Dabei traf er immer wieder auch auf den NEV, man kennt sich also. „Frank ist ein grundsolider Verteidiger, der vor dem eigenen Gehäuse für Ordnung sorgt“, weiß NEV-Coach Sebastian Geisler die Qualitäten des 26-Jährigen zu schätzen.

Auch Mika Horrix blickt auf eine Vergangenheit im Ruhrgebiet zurück, allerdings auf eine deutlich kürzere. In der Saison 2018/2019 kam er für die Junioren der Duisburger Füchse zum Einsatz, parallel sammelte er beim Landesligisten aus Moers erste Erfahrungen im Seniorenbereich. Zuvor hatte der heute 22-Jährige die Nachwuchsabteilung seines Heimatvereins Krefelder EV durchlaufen. In der Vorbereitungsphase der Saison 2019/2020 konnte sich Horrix für ein Engagement in Neuss empfehlen, eine Entscheidung, die beide Seiten nicht bereuen sollten. Der schnelle und wendige Stürmer etablierte sich auf Anhieb in der Regionalliga und erhielt entsprechend viele Einsätze. Folgerichtig entschieden sich Verein und Spieler, den gemeinsamen Weg weiter zu gehen, bereit für neue und weitere Erfolge.