​Aller guten Dinge sind drei – diese Redewendung beschreibt das Verhältnis des nächsten Neuzugangs zum Neusser EV perfekt. Sowohl für die Bambini als auch für die U19 des NEV war Maximilian Tillmann bereits aktiv, in der kommenden Saison verstärkt er die erste Mannschaft der Löwen. Tillmann ist der zweite Neuzugang aus den Reihen des Kooperationspartners Düsseldorfer EG.

„Den Weg von Markus Endres können zukünftig gerne noch weitere Spieler gehen“, hatte NEV-Vorsitzender Udo Tursas anlässlich der deutlich intensivierten Zusammenarbeit mit den Landeshauptstädtern betont. Gesagt, getan, nach dem Torhüter wechselt nun ein weiterer Spieler aus dem Kader der Düsseldorfer DNL-Mannschaft fest nach Neuss. „Ich habe Max schon als Bambinispieler trainiert“, freut sich NEV-Coach Sebastian Geisler auf die Rückkehr des inzwischen 20-Jährigen. Nach der Zeit bei den Neusser Kleinstschülern hatten sich die Wege vorerst getrennt, ehe Tillmann vor zwei Jahren und für neun Spiele das Trikot der Neusser U19 Trikot trug, zu dem Zeitpunkt mit einer Doppelllizenz des Krefelder EV. Nach seinem anschließenden Wechsel zur Düsseldorfer EG kommt der Stürmer nun „fest“ in die Quirinusstadt zurück.

Dass neben der Kooperation mit der Düsseldorfer EG auch weiterhin die eigenen Talente gefördert werden, wurde bereits bei den ersten Übungseinheiten auf dem Eis deutlich. „Momentan trainieren regelmäßig auch Spieler aus unserem Landesliga-Perspektivteam und der U20 mit, ich plane dies auch in den kommenden Monaten fortzusetzen“, betont Geisler, wohl wissend, dass es in den letzten Jahren immer wieder jungen Spielern gelang, sich auf diese Weise einen Platz im Regionalliga-Kader zu erkämpfen. Dies könne sich gerne so fortsetzen, betont der Cheftrainer des First Teams: „Im besten Fall spielen wir mit vier Reihen, schnellen Wechseln und entsprechendem Tempo.“