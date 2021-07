Lesedauer: ca. 1 Minute

​Eishockey in Neuss bleibt Familiensache. Nachdem die Sprengnöder-Zwillinge weiterhin für ihren Heimatverein stürmen werden, bleiben zwei weitere Brüder der Regionalliga-Mannschaft des NEV erhalten. Matthias und Marius Hornig, die vor einem Jahr aus Bergisch Gladbach nach Neuss wechselten, haben als Verteidiger freilich eine andere Aufgabe als die Sprengnöders: Sie wollen in erster Linie Gegentore verhindern.

Wie auch ein Großteil des sonstigen Neusser Kaders blicken Matthias und Marius Hornig auf eine Düsseldorfer Vergangenheit zurück. Bei den Brüdern handelt es sich tatsächlich um „waschechte“ Landeshauptstädter, die dort geboren wurden und auch das Eishockeyspielen erlernten. Ihren „Feinschliff“ im Nachwuchsbereich erhielten sie jedoch ausgerechnet beim rheinischen Rivalen aus Köln. Eine Parallele zu den Sprengnöder-Zwillingen: Auch die Hornigs gingen mit einem Jahr Pause stets gemeinsame Wege. Der ältere der beiden Verteidiger, Matthias (28), der auf drei Einsätze in der deutschen U16-Nationalmannschaft zurückblickt (2009), wechselte 2012 von Köln nach Ratingen. Marius (25) blieb noch ein Jahr länger bei den Haien, wurde mit diesen Deutscher Jugend-Meister und folgte dann seinem Bruder, womit die kurzzeitige Trennung beendet wurde.

Bereits in der Saison 2017/18 absolvierten die beiden einige Spiele im Trikot des NEV, wechselten dann aber zu den Real Stars aus Bergisch Gladbach, für die sie bereits zuvor aktiv gewesen waren. Im vergangenen Spätsommer folgte die Rückkehr, eine komplette Saison konnte man jedoch erneut nicht absolvieren. Corona machte allen Seiten einen Strich durch die Rechnung, ein Problem, das sich in der neuen Spielzeit hoffentlich nicht wiederholen wird. Die Kaderplanungen laufen auf Hochtouren, so dass in der kommenden Woche neben weiteren Verlängerungen auch zwei Neuzugänge erwartet werden.