​In einem persönlichen Gespräch sind der Vorstand des Neusser EV und der Trainer der ersten Mannschaft, Marco Piwonski, übereingekommen, dass eine Pause aufgrund privater und beruflicher Gründe im Sinne aller Beteiligter ist. Über Details wurde Stillschweigen vereinbart.

Bis auf Weiteres übernehmen Carsten Ackers und Sebastian Geisler die Leitung des Trainings- und Spielbetriebs. Das Duo stand bereits in der vergangenen Saison bei der ersten Mannschaft an der Bande und coacht in dieser Saison die U20 des Vereins. Sebastian Geisler trainiert weiterhin hauptverantwortlich die NEV-Junioren und wird dabei von Carsten Ackers unterstützt. Bei der ersten Mannschaft wird es genau umgekehrt sein, um die Aufgabenlast zu verteilen.