Lesedauer: ca. 1 Minute

​Im letzten Sommer gelang es den Ratinger Ice Aliens, mit Maik Klingsporn (28) einen sehr erfahrenen Oberliga-Verteidiger zu verpflichten.

Allerdings kam er nur zu einem Einsatz in Ratingen, dann erkrankte er und anschließend verhinderte die Covid-19-Pandemie die Aufnahme des Spielbetriebs in der Regionalliga West. Aufgrund seiner Erfahrung gelang ihm im November ein Wechsel zum Herner EV in die Oberliga, für den er noch 28 Spiele absolvieren konnte.

Seine Anfangsjahre auf dem Eis verbrachte er in Grefrath und Duisburg, wechselte dann zur U14 der Düsseldorfer EG. In der Saison 2012/13 schaffte er den Sprung in das DEL-Team und kam in den folgenden zwei Spielzeiten zu 60 Einsätzen in der höchsten deutschen Spielklasse.

In den nächsten Jahren spielte er für Essen, Duisburg und Herne in der Oberliga. In der Saison 2019/20 verteidige er für Neuwied in der Regionalliga, bevor er dann aus beruflichen und zeitlichen Gründen zu den Ice Aliens wechselte. Mit 203 absolvierten Oberligaspielen verfügt er über eine Erfahrung, die den Ice Aliens in der Defensive noch mehr Stabilität verleihen soll.