Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nun ist es endlich soweit: Nach Vorbereitungsspielen und NRW-Pokal beginnt für die Dinslakener Kobras am Wochenende der Ligabetrieb. Dabei geht man am Freitag als Favorit, am Sonntag als Außenseiter an den Start.

Am 15. Oktober empfängt die Vanek-Truppe die Zweitvertretung der Essener Moskitos, zwei Tage später sind sie bei den Füchsen Duisburg, einem der Liga-Favoriten zu Gast. Der Heimspielgegner, Essens U23-Mannschaft,ist eine neu geformte Mannschaft der Moskitos, die einen Unterbau bilden soll und Akteuren, die aus dem Nachwuchsbereich herausgewachsen sind, eine Plattform bieten soll, die sie an die Oberligamannschaft heranführt.

Bei ihrem Ligadebüt führt es die jungen Moskitos nun erst einmal in die Schlangengrube. Dabei werden Kobra-Fans auf den ein oder anderen ehemaligen Dinslakener Akteur treffen. Zum Beispiel schnürte Gian-Carlo Schöche von 2016 bis 2018 die Schlittschuhe für die Dinslakener, Dennis Schott stürmte im gleichen Zeitraum im Giftschlangen-Trikot. Auch Verteidiger Robin Dambacher kennt sich in der Schlangengrube aus, lief er doch in der Spielzeit 2018/19 für die Dinslakener auf. Zwischen den Pfosten sind die Stechmücken in Person von Leon Arnolds stark besetzt, nichtsdestotrotz sind sie für die Kobras mehr oder weniger eine Wundertüte. Man wird sehen, was ab 20 Uhr dabei herauskommt.

Zwei Tage später ist aber klar, dass die Kobras als klarer Außenseiter zum Spiel nach Duisburg zu den Füchsen fahren. „Unser Städtenachbar hat sich nach dem Oberligarückzug einen exzellenten Kader zusammengestellt, der am Ende der Saison ein gewichtiges Wort bei der Vergabe des Sonnenplatzes mitreden wird“, erklären die Dinslakener. „Schon allein die Zusammenstellung des nicht transferkartenpflichtigen Anteils ist schon geeignet im oberen Tabellendrittel mitzumischen. Die kürzliche Verpflichtung zweier amerikanischer Kontingentspieler hievt sie, die Spielstärke betreffend, in den Bereich der Oberliga“

Nichtsdestotrotz werden die Giftschlangen versuchen, das Geschehen so lange wie möglich offen zu gestalten. Ein nicht unwichtiger Faktor wird dabei die Kaderstärke der Dinslakener spielen. Die Kobras hoffen, dass der ein oder andere Verletzte bis dahin wieder zurückgekehrt ist. Jedenfalls werden einige Dinslakener Spieler auf alte Bekannte treffen, mit denen sie schon gemeinsam auf Punktejagd gegangen sind, denn Pascal Behlau, Leon Taraschewski, Kevin Wilson, Sören Hauptig, Tim Cornelißen und Alexander Zaslavski trugen alle schon die Schlangenhaut. Auch Trainer Alexander Jacobs hatte ebenfalls schonmal in Dinslaken das Sagen hinter der Bande (2007 bis 2009). Ebenso der Sportliche Leiter Dirk Schmitz verteidigte von 2007 bis 2013 für die Niederrheiner und beendete im Anschluss seine aktive Laufbahn. Spielbeginn in Duisburg ist um 18.30 Uhr.